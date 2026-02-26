Haberler

MKE Ankaragücü Kulübü, Gazze'de iftar verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MKE Ankaragücü Kulübü, "Üzülmeyin Çocuklar, Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" projesi kapsamında Gazze'de iftar verdi.

Mke Ankaragücü Kulübü, "Üzülmeyin Çocuklar, Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" projesi kapsamında Gazze'de iftar verdi.

Başkent ekibi, Filistin ve dünyanın farklı yerlerinde mağduriyet yaşayan çocuklar için destek çağrısı yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir zaman olduğu vurgulandı.

Açıklamada, MKE Ankaragücü Kulübünün zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocukların ve ailelerin yanında olmayı sorumluluk kabul ettiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Başta Filistinli Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere, Gazze ve dünyanın farklı coğrafyalarında mağduriyet yaşayan çocukların yalnız olmadığını göstermek istiyoruz. 'Üzülmeyin Çocuklar, Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık' kampanyasına destek vererek hiçbir çocuğun aç uyumaması, hiçbir masum hayatın umutsuzluğa mahkum olmaması için dayanışma çağrısında bulunuyoruz. Bizim için din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin; zulüm gören, mağdur edilen ve sesi duyulmayan herkesin yanında olmak insani bir görevdir. Daha adil, daha barış dolu ve daha umutlu bir dünya için sessiz kalınmışlıkların geç kalınmışlıklara dönüşmemesi adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

Başkent temsilcisinin paylaşımında, Gazze'de 1500 çocuğa iftarlık dağıtımının videosu da yer aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşecek! Diego Carlos'a sürpriz talip

Yıldız oyuncu, 5 gün içinde takımdan tamamen ayrılacak
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
'Zor görürsünüz' demişti! Daha fazla dayanamadı, bikinili fotoğraflarını paylaştı

"Zor görürsünüz" demişti! Daha fazla dayanamadı, paylaştı