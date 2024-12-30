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MKE Ankaragücü Koçu Halil Üner, Rakip Oyuncuya Yumruk Salladı

MKE Ankaragücü Koçu Halil Üner, Rakip Oyuncuya Yumruk Salladı
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Türkiye Basketbol Ligi'nde MKE Ankaragücü’nün koçu Halil Üner, Çağdaş Bodrum Spor maçında rakip oyuncuya yumruk salladı. Olay sonrası spor camiasında büyük tepkiler oluştu.

Türkiye Basketbol Ligi'nde Çağdaş Bodrum Spor ile sahasında karşılaşan Mke Ankaragücü'nde başantrenör Halil Üner, rakip oyuncu Burak Erol'a yumruk salladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Çağdaş Bodrum Spor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynarken parkeden 81-73'lük skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Çağdaş Bodrum Spor oyuncusu Burak Erol, karşı takımın koçu Halil Üner'in yanına gitti. Kısa bir konuşmanın ardından Başantrenör Üner, oyuncuya yumruk salladı. Olayın büyümesini engelleyen sporcuların sağduyulu tutumu takdir toplarken, Halil Üner'in bu davranışı, spor camiasında büyük tepki çekti. Çağdaş Bodrum Spor Kulübü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sporda şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Dağlarca Çağlar: "Sporda şiddete yer yok"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çağlar, Halil Üner'i kınayarak, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü - Çağdaş Bodrum Spor maçında, fair-play ruhuna yakışmayan üzücü bir olay yaşanmıştır. Karşı takımın koçu Halil Üner, maç bitiminde oyuncumuza yönelik kabul edilemez bir davranış sergilemiş, yumruk atmaya teşebbüs etmiştir. Hem yaşça büyük hem de yıllardır basketbol camiasında yer alan bir isim olarak, kendisine yakıştıramadığımız bu davranış sporun özüne ve değerlerine aykırıdır. Olayın daha fazla büyümesine izin vermeyen tüm sporcuların gösterdiği hassasiyet ve sağduyulu yaklaşımlar takdire şayandır. Ancak bu durum, Koç Halil Üner'in sergilediği davranışın ciddiyetini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Çağdaş Bodrum Spor Kulübü olarak, sporda şiddetin hiçbir şekilde yeri olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Sporun kardeşlik, centilmenlik ve dostluk değerlerine dayalı bir şekilde yürütülmesi gerektiğine inanıyor ve bu tür davranışların sporun ruhuna zarar verdiğini düşünüyoruz. Bu üzücü olayı kınıyor ve sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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