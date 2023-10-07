Süper Lig'in 8'inci haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın gollerini Rodrigues, Bajic ve Macheda kaydetti.

MKE Ankaragücü, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 8'nci hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mert Güzenge, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Hayrullah Bilazer, Mujakic, Radakovic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu (Dk. 85 Pedrinho), Cephas (Dk. 69 Dokanovic), Morutan (Dk. 85 Ali Kaan Güneren), Rodrigues (Dk. 79 Tasos), Bajic (Dk. 79 Macheda)

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Uzodimma, Attamah, Jeanvier (Dk. 32 Hosseini), Carole, Kemen (Dk. 78 Hasan Ali Kaldırım), Kartal Yılmaz, Ramazan Civelek (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Boa Morte (Dk. 57 Karimi), Carlos Mane (Dk. 57 Bahoken), Thiam

GOLLER: Dk. 49 Rodrigues, Dk. 52 Bajic, Dk. 89 Macheda (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 8'inci haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın gollerini 49'uncu dakikada Rodrigues, 52'nci dakikada Bajic ve 89'uncu dakikada Macheda kaydetti.

4'üncü dakikada gelişen Kayserispor atağında Kemen'in sol taraftan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

10'uncu dakikada Hanousek'ten aldığı topla ceza yayına yaklaşan Rodrigues'in yaklaşık 30 metreden çekiği şut, üst direği sıyırarak auta çıktı.

35'inci dakikada savunmada topla buluşan Radakovic, rakip yarı sahaya girerek Morutan ile verkaç yaparak ceza yayı üzerinde topla buluştu. Yaptığı vuruşta kaleci Bilal topa sahip oldu.

İlk yarı 0-0 noktalandı.

49'uncu dakikada sağ kanatta Morutan'ın yaptığı ortada kale alanı önünden topa yükselen Rodrigues'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 1-0.

52'inci dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic, yaptığı vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 2-0.

77'nci dakikada Bajic'in pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda top kalecinin kucağında kaldı.

81'nci dakikada Kayserispor atağında Radakovic savunmada topu kafa ile uzaklaştırdı, top Carole'ün önüne geldi. Ceza sahasının dışında Carole'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten dönerek oyun alanına geri döndü.

89'uncu dakikada Tolga'nın savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Macheda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Macheda, topu kalecinin solundan filelere gönderdi: 3-0.

MKE Ankaragücü sahadan 3-0 galip ayrıldı.