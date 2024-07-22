MKE Ankaragücü Kayseri'de yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde 2024-2025 sezonu kamp çalışmalarını Kayseri'de sürdüren başkent ekibi, güne fitness salonunda kuvvet antrenmanı ile başlarken, akşam antrenmanına ise futbolcular ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra pas çalışması ile devam eden idman, oyun planına dahil taktiksel çalışma ile sona erdi.

Kamp çalışmalarını değerlendiren Teknik Direktör Cihat Arslan, "Kamp yaptığımız yer, havası ve sahalarıyla çok uygun bir bölge." dedi.

Kamp programının çok yoğun bir tempoda sürdüğünü ifade eden Arslan, "Kamp programımız dahilinde yapacağımız hazırlık karşılaşmaları ile takımımızın son durumunu değerlendireceğiz. Bu anlamda hazırlık karşılaşmaları bizim için çok önem arz ediyor. Kampımıza sonradan katılan Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu ve Renaldo Cephas için farklı bir program uyguluyoruz. Camiamızı mutlu etmek için verimli ve sonuç odaklı çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Taraftarlarımızın desteği en az yaptığımız çalışmalar kadar bizim için önemli. Onların desteğini bekliyoruz."değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü, yarın sabah Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.