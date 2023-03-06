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MKE Ankaragücü, Gökhan Töre'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

Spor Haberleri

MKE Ankaragücü, Adana Demirspor'dan Gökhan Töre'yi renklerine bağladı. Deneyimli futbolcu, sezon sonuna kadar Ankara temsilcisinde forma giyecek.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

"SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA SAĞLANDI"

MKE Ankaragücü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücü, Gökhan Töre'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

2 GOLÜ VAR

Bu sezon 5 resmi maçta Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre, bu mücadelelerde 2 gol atma başarısı gösterdi.

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor MKE Ankaragücü Gökhan Töre Spor Haberler

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