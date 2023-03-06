MKE Ankaragücü, Gökhan Töre'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

"SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA SAĞLANDI"

MKE Ankaragücü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

2 GOLÜ VAR

Bu sezon 5 resmi maçta Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre, bu mücadelelerde 2 gol atma başarısı gösterdi.