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MKE Ankaragücü, Çorum FK'yı 1-0 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

MKE Ankaragücü, Çorum FK'yı 1-0 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı
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Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, Çorum FK'yi sahasında 1-0 mağlup etti. Maçta Kwabena'nın 76. dakikada attığı golle Ankaragücü galibiyeti elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Mke Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

16. dakikada topla ilerleyen Diniyev, ceza sahası dışından bir şut ile kaleyi denedi fakat top az farkla üstten dışarı çıktı.

27. Dalcio'nun sağ kanattan açtığı ortaya kafa vuruşu ile karşılık veren Hayrullah topu üstten az farkla dışarı attı.

39. dakikada Ali Kaan sol kanatan gelişen atak ile ceza sahası dışından topa vurdu ve meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.

51. dakikada Osman Çelik'in topa elle müdahalesi sonucu Çorum FK penaltı kazandı.

52. dakikada Verheydt'ın kullandığı penaltıda kaleci Görkem Cihan meşin yuvarlağı kurtardı.

76. dakikada MKE Ankaragücü'nün sol kanattan geliştirdiği atakta Miraç Şimşek ceza sahasına ortaladı. Sağ tarafta topu kontrol eden Kwabena, meşin yuvarlağı dar açıdan filelere gönderdi. 1-0

Hakemler: Alpaslan Şen, Egemen Savran, Mehmet Ali Vardar

MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Osman Çelik, Mahmut Tekdemir, Hayrullah Bilazer (Miraç Şimşek dk. 54), Dalcio, Cem Türkmen (Rakoczy dk. 54), Rotariu (Bajic dk.62), Ali Kaan Güneren (Emre Gültekin dk. 71), Schulz, Kwabena (Coelho dk. 90+4)

Yedekler: Fatih Demir, Halil Pehlivan, Hasan Nazarov, Arda Doğan, G. Laura

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Çorum FK: Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş (Atila Turan dk. 46), Ferhat Yazgan (Tunahan Ergül dk. 46, Atakan Akkaynak dk. 63), Diniyev (Verheydt dk. 46), Atakan Cangöz, Geraldo, Eren Karadağ (Suat Kaya dk. 46), Ali Akman

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Eren Tunalı, Ahmethan Köse, Ozan Sol, Kadir Seven,

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Gol: Kwabena (dk. 76) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Cem Türkmen, Osman Çelik, Bajic, Osman Çelik (MKE Ankaragücü) Kerem Kalafat, Geraldo, Atakan Akkaynak (Çorum FK) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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