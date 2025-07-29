MKE Ankaragücü Bolu'da Kamp Yapıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapıyor. Takım, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde idmanlara başladı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapıyor.

Karacasu beldesindeki bir otelde hazırlıklarını sürdüren Ankara ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde idmana çıktı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, koordinasyon, top sürme ve pas çalışması yaptı.

MKE Ankaragücü, Bolu kampını 8 Ağustos'ta tamamlayacak.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
Emrah'ın gizli serveti gün yüzüne çıktı! Sanatçı değil sanki milyoner

Emrah'ın gizli serveti gün yüzüne çıktı! Sanatçı değil sanki milyoner
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı

Gerçek ölüm nedeni 52 yıl sonra ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.