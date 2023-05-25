MKE Ankaragücü, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında MKE Ankaragücü, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında MKE Ankaragücü, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ kanatta Kitsiou'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sowe ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
21. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazdan ceza sahasına giren Berkay Özcan'ın şutunu kaleci Akkan kornere çeldi.
45+4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Güreler'in şutunda top ağlara gitti. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Arda Kızıldağ xx, Mujakic xx, Kitsiou xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Dokanovic xx, Diack xx, Malcuit xx, Milson xx, Beridze xx, Sowe xxx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Hanousek, Chatzigiovanis, Zahid, Oko, Emre Kılınç, Gökhan Töre, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Lucas Lima xx, Duarte xx, Şener Özbayraklı xx, Ömer Ali Şahindere xx, Bigila xx, Serdar Güreler xx, Berkay Özcan xx, Mahmut Tekdemir xx, Adnan Januzaj xx, Figueiredo xx
Yedekler: Volkan Babacan, Wu, Aleksic, Batuhan Çelik, Keny, Ayberk Kaygısız, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Sowe (dk. 11) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Diack (MKE Ankaragücü) - ANKARA