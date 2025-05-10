MKE Ankaragücü, Amedspor'u 2-0 Mağlup Etti Ancak Küme Düştü

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Şenol Bektaş, Barış Çiçeksoyu

Mke ANKARAGÜCÜ: Görkem Cihan - İsmail Çokçalış, Osman Çelik, Mahmut Tekdemir (Dk. 37 Hayrullah Bilazer), Nico Schulz, Dalcio, Cem Türkmen (Dk. 76 Miraç Şimşek), Ali Kaan Güneren, Dorin Rotariu (Dk. 75 Özgür Aktaş), Cephas (Dk. 61 Fatih Demir), Owusu Kwabena

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler - Batuhan Tur, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Oktay Aydın (Dk. 67 Cassubie), Yılmaz Ceylan (Dk. 67 Adekanye (Dk. 71 Keita), Traore, Sinan Kurt (Dk. 83 Lourenço), Fernando (Dk. 83 Alberk Koç), Daniel Moreno

GOLLER: Dk. 45+7 Dalcio, Dk. 78 Miraç Şimşek ( Mke Ankaragücü )

KIRMIZI KART: Dk. 56 Görkem Cihan ( Mke Ankaragücü )

SARI KARTLAR: Osman Çelik, Kwabena ( Mke Ankaragücü ), Daniel Moreno ( Amedspor )

1'inci Lig'in 38'inci ve son haftasında Mke Ankaragücü, Amedspor'u evinde 2-0 mağlup etmesine rağmen, Manisa FK'nın deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından 2'nci Lig'e düşen son takım oldu.

1'inci Lig'in son haftasında Mke Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Amedspor'u konuk etti. Başkent ekibi rakibini 2-0 mağlup etmesine rağmen Manisa FK'nın deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmesi nedeniyle küme düştü. Son olarak 2012-2013 sezonunda 2'nci Lig'de boy gösteren Mke Ankaragücü, bu sezon tarihinde ikinci kez 2'nci Lig'e düşme üzüntüsü yaşadı.

8'inci dakikada sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Moreno, Mahmut Tekdemir'den sıyrılarak topu arka direğe koşu yapan Traore'ye göndermek istedi ancak savunma son anda araya girdi.

11'inci dakikada Mke Ankaragücü'nde Osman, orta alanda kazandığı topu hiç bekletmeden Kwabena'ya gönderdi. Kwabena'nın vuruşunda top savunmadan döndü.

21'inci dakikada hızlı gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında savunma arkasına sarkan Moreno, ceza sahasına girdikten sonra aşırtma bir vuruş yaptı. Kaleci Görkem'i geçen topu İsmail son anda çizgiden çıkarttı.

25'inci dakikada gelişen konuk ekip atağında savunma arkasına sarkan Moreno'nun şutunda kaleci Görkem iki hamlede topun sahibi oldu.

45+7'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol taraftan gelişen MKE Ankaragücü atağında Kwabena'nın pasında Rotariu topun üstünden atladı. Ceza sahasında topla buluşan Dalcio, yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 MKE Ankaragücü üstünlüğü ile tamamlandı.

52'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Ömer ortasını yaptı. Fernando'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

56'ncı dakikada başkent ekibi 10 kişi kaldı. Atılan uzun pasa hareketlenen Moreno, kalesini terk eden Görkem'in müdahalesinin ardından ceza sahası çizgisinin hemen önünde yerde kaldı. Hakem Yiğit Aslan, Görkem'i direkt kırmızı kartla oyundan attı.

79'uncu dakikada sağ taraftan gelişen MKE Ankaragücü atağında Dalcio, ters tarafta hareketlenen Miraç Şimşek'i gördü. Miraç Şimşek'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ankaragücü sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.