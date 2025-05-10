MKE Ankaragücü 2-0 Kazandı, Ama 2. Lig'e Düştü
Trendyol 1. Lig'de MKE Ankaragücü, son hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti, ancak ligde kalmayı başaramayarak 2. Lig'e düştü. Maçtaki goller Dalcio ve Miraç Şimşek'ten geldi.
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etmesine rağmen 2. Lig'e düştü.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Moreno'nun kaleciyi çalımlayarak yaptığı boş kaleye vuruşunda İsmail Çokçalış meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
45+7. dakikada Ankaragücü'nde sağ kanattan paslaşarak gelişen atakta, Owusu meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderdi. Topu alan Dalcio meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
78. dakikada Ankaragücü'nün sol kanattan geliştirdiği atakta topu alan Miraç Şimşek, topu sürdükten sonra vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Hakemler: Yiğit Arslan, Şenol Bektaş, Barış Çiçeksoyu
MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Osman Çelik (Hayrullah Bilazer dk. 37), Mahmut Tekdemir, Nico Schulz, Dalcio, Cem Türkmen (Miraç Şimşek dk. 76), Ali Kaan Güneren, Dorin Rotariu (Özgür Aktaş dk. 76), Renaldo Cephas (Fatih Demir dk. 61), Owusu Kwabena
Yedekler: Halil Pehlivan, Diogo Coelho, Rijad Bajic, Michal Rakoczy, Emre Gültekin, Gaetan Laura
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Batuhan Tur, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Oktay Aydın (Yohan Cassubie dk. 67), Yılmaz Ceylan (Bobby Adekanye dk. 67, Charly Keita dk. 71), Adama Traore, Sinan Kurt (Bruno Lourenço dk. 83), Fernando (Alberk Koç dk. 83), Daniel Moreno
Yedekler: Veysel Sapan, Veli Çetin, Miraç Acer, Doğancan Davas, Biyogo Poko
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Dalcio (dk. 45+7), Miraç Şimşek (dk. 78) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Osman Çelik, Owusu Kwabena (MKE Ankaragücü) Daniel Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Görkem Cihan (dk. 56) (MKE Ankaragücü) - ANKARA