Mısır ve İran'dan FIFA'ya Dünya Kupası'nda LGBT propagandası yapılmasın çağrısı

Güncelleme:
Mısır Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile oynayacakları maç sırasında LGBT propagandasının yapılmaması için FIFA'ya resmi talepte bulundu. Açıklamada, bu tür etkinliklerin Mısır ve İran'ın kültürel ve dini değerleriyle bağdaşmadığı belirtildi.

Mısır Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile oynayacakları maç sırasında LGBT propagandası yapılmaması için FIFA'ya talepte bulundu.

Mısır Futbol Federasyonunun maç sırasında statta LGBT propagandası yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamasında, "Mısır Futbol Federasyonu, mektubunda FIFA'nın tüm taraftarlar için saygılı ve misafirperver bir ortam sağlamak, birlik ve barış ruhunu korumakla yükümlü olduğunu, Mısır ile İran'ın kültürel ve dini değerleriyle bağdaşmadığı için her iki ülkeden gelen taraftarlar arasında kültürel ve dini hassasiyetleri kışkırtabilecek bu tür faaliyetlerden kaçınmanın gerektiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, talebin, FIFA tüzüğündeki siyasi ve sosyal konularda tarafsızlığı vurgulayan maddede belirtilen ilkelere dayandırıldığı aktarılarak "FIFA, müsabakaları sırasında siyasi ve sosyal konularda tarafsızlığın korunmasını ve futbolun hassas ya da tartışmalı konuların tanıtımı için bir platform olarak kullanılmamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Federasyon ayrıca, FIFA'nın kültürlere saygı gösterme ve tüm tarafları katılımcı toplulukların inanç ve kimliklerine saygı duyacak şekilde etkinlikler düzenlemeye teşvik etme ilkesine de güvenmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mısır Futbol Federasyonu, bu nedenle maçın saygı ortamında ve yalnızca sportif yönüne odaklanarak yapılmasını sağlamak amacıyla FIFA'dan maç günü stat içinde LGBT temalı herhangi bir etkinlik veya gösteri düzenlememesini talep ettiğini bildirdi.

Öte yandan İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj ise ülkesinin basınına açıklamasında, "Hem Mısır hem de biz buna itiraz ettik. Çünkü bu mantıksız ve akıl dışı bir hamle olup esasen belirli bir gruba destek sinyali veriyor. Bu durumu kesinlikle ele almalıyız." yorumunu yaptı.

Mısır ile İran, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu üçüncü hafta maçında 26 Haziran'da ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field'da karşılaşacak. Müsabakanın oynanacağı tarihte şehirde LGBT temalı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
title