Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılma Hakkı Kazandı

Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Cibuti'yi 3-0 mağlup ederek liderliği garantiledi ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 9. haftasında Mısır, Cibuti'ye konuk oldu.

Karşılaşmayı İbrahim Adel'in 9, Muhammed Salah'ın 15 ve 85. dakikalarda attığı gollerle 3-0 kazanan Mısır, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla 23 puana yükselen Mısır, bitime bir hafta kala liderliği garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
