Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başladı

MİNİKLER Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta 5 bin sporcunun katılımı ile başladı. Aynı anda 10 minderin kurulduğu organizasyon 22 Haziran Pazar günü sona erecek.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Taha Akgül Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonaya Türkiye'nin her yerinden 5 bin sporcu katılıyor. Aynı anda 10 minderin kurulduğu organizasyonda tarihte ilk defa her yaş grubu ayrı ayrı yarışıyor. Sporcular, 10-11-12-13-14 yaş kategorilerinde, üç farklı stilde dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Şampiyonanın açılış seremonisi ise 19 Haziran Perşembe günü il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyona 22 Haziran Pazar günü sona erecek.