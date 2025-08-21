Mini Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Mini Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Başladı
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Mini Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası, Sivas'ın Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda başladı. 20 ilden 500 sporcunun katıldığı etkinlik 23 Ağustos'ta son bulacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Mini Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas'ın ev sahipliğinde başladı.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 20 ilden 13 kız, 14 erkek takım ve 500 sporcu katılım sağlıyor. Şampiyonanın açılışında, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Fatih Dinçer, Sivas Gençlik ve Spor Destek Hizmetleri Şube Müdürü Aydın Arslandoğan ve Hentbol İl Temsilcisi Turgut Demirkan müsabakaları takip ederek takımlara başarılar dilediler.

Şampiyona 23 Ağustos cumartesi günü sona erecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
