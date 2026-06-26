Voleybol mini erkeklerde Ankara şampiyonu belli oldu

Voleybolda Ankara'da düzenlenen Mini Erkekler Ligi finalinde Yedidağspor, Halkbank'ı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finalde Yedidağspor ile Halkbank karşı karşıya geldi.

Halkbank'ı 2-1 yenen Yedidağspor, ligde şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şampiyon kulübün başkanı Murat Yedidağ, başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ederek, "Halkbank karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Bu çocuklarımız bizim geleceğimiz. Türk voleybolunda çok iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Mini erkeklerde Ankara şampiyonluğu bizim için çok değerli. Tüm oyuncularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.