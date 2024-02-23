Milyonlarca euroyu gözden çıkardı! Acun, şimdi de Almanya'da patron oluyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yurtdışındaki spor yatırımlarının ardından şimdi de spor kanalı patronu oluyor. Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın almak için kolları sıvadı.

30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Acunmedya'nın sahibi Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağı duyuruldu.

HENÜZ ONAYLANMADI

Reuters'ın haberine göre, Acunmedya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yayınlanacak. Ajans, Almanca konuşan izleyici kitlesi için ilk olarak uyarlanacak yapımın, spor realite yarışması "Exatlon" olacağını duyurdu.

Highlight Communications, geçen yaz Sport1'in hisselerini tamamen ya da kısmen satışa çıkarma kararı almıştı. İsviçreli şirket, kanalın daha da geliştirilmesi amacıyla bu adımı attığını açıklam ıştı. Reuters, Sport1'in Acunmedya'ya satışının henüz rekabet ve medya düzenleme kurumlarınca onaylanmadığını belirtti.