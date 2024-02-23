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Milyonlarca euroyu gözden çıkardı! Acun, şimdi de Almanya'da patron oluyor

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yurtdışındaki spor yatırımlarının ardından Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın almayı planlıyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yurtdışındaki spor yatırımlarının ardından şimdi de spor kanalı patronu oluyor. Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın almak için kolları sıvadı.

30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Acunmedya'nın sahibi Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağı duyuruldu.

Milyonlarca euroyu gözden çıkardı! Acun, şimdi de Almanya'da patron oluyor

HENÜZ ONAYLANMADI

Reuters'ın haberine göre, Acunmedya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yayınlanacak. Ajans, Almanca konuşan izleyici kitlesi için ilk olarak uyarlanacak yapımın, spor realite yarışması "Exatlon" olacağını duyurdu.

Highlight Communications, geçen yaz Sport1'in hisselerini tamamen ya da kısmen satışa çıkarma kararı almıştı. İsviçreli şirket, kanalın daha da geliştirilmesi amacıyla bu adımı attığını açıklam ıştı. Reuters, Sport1'in Acunmedya'ya satışının henüz rekabet ve medya düzenleme kurumlarınca onaylanmadığını belirtti.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Acun Ilıcalı S Sport Almanya Medya Spor Haberler

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Yorumlar (9)

Tutankamon Hoca:

Türkiyeden cıkarıyo parayı ufak ufak

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Yusuf ODEMIS:

Kendi kazandığı parayı ister SANA gömer ister yurtdışındaki spor kanalına gömer.

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Tutankamon Hoca:

Yusuf kendine genc birini bul gömdürmek icin ben artık her yusufu yusuflatmıyorum anlıyormusun yusuf

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Bordo Bere:

birilerinin parasini akliyor

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Yusuf ODEMIS:

yaw He he çakma bordo bere..

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Perwer:

Bu adam öyle yarışma programlarıyla falan zengin olmadı. Kesinlikle diğer sosyal medya zenginleri gibi Buda detaylıca araştırılmalı.

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Necati Çubukcu:

Para aklamanın en kolay yolu . Bu servet survivor ve master şef ile olacak değil.

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zebil animation:

malum kişiler sayesinde zengin oldu

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Eko cCc:

Bu paraların kaynağı nerden nasıl geliyor? Bende mi “Acun firarda” gibi hayata asılsam acaba.

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