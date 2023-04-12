Milorad Mitroviç'den depremzede Zeynep Çelebi'ye destek

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenip Manisa'daki kızının yanına gelen Zeynep Çelebi, Altınordu'nun düzenlediği U12 Cup'ı izlemeye gitti ve orada Türkiye'de teknik direktörlük yapmış olan Milorad Mitroviç'le karşılaştı. Mitroviç, "Türkiye çok büyük bir ülke en kısa zamanda depremin yaralarına saracak" dedi.

Malatya'da yaşayan Zeynep Çelebi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde evi yıkıldığı için Manisa'da yaşayan kızının yanına geldi. Burada yaşamaya başlayan ve futbolu seven Çelebi, Altınordu'nun Selçuk'ta düzenlediği U12 İzmir Cup'ı izlemeye gitti. Orada minik futbolculara başarılar dileyen 80 yaşındaki depremzede vatandaş, "Torunum Zeynep Yağmur ile birlikte turnuvayı izleme fırsatı buldum. Tüm çocuklar bizim geleceğimiz. Çok güzel futbol oynuyorlar. Burası çok güzel. Harika bir atmosfer var" ifadelerini kullandı.

Daha sonra tesislerde gezerken Türkiye'de teknik direktörlük yapan ve Türk halkı tarafından sevilen Milorad Mitroviç'le karşılaştı. Mitroviç, Zeynep Çelebi'ye, "Türkiye çok büyük bir ülke, en kısa zamanda depremin yaralarını sarıp tekrar ayağa kalkacak. Siz güçlü olun her şey normale dönecek. Tüm Türkiye'ye de geçmiş olsun" dedi. - İZMİR