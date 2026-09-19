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Millwall-West Ham derbisi 2-2 bitti, West Ham 15 puanla liderliği korudu

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İngiltere Championship'te Millwall ile West Ham 2-2 berabere kaldı. Millwall ilk yarıyı Caleb Taylor ve Camiel Neghli ile 2-0 önde kapattı; West Ham, Kante ve Mavropanos ile dengeyi getirdi. Kante 89. dakikada kırmızı kart gördü, West Ham 15 puanla liderliğini sürdürdü.

İngiltere Championship'te merakla beklenen derbi maçta Millwall ile West Ham 2-2 berabere kaldı.

Geçmişte yaşanan şiddet olayları nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı Londra derbisinde Millwall, 14 yıllık aranın ardından ilk kez West Ham'ı The Den Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi ekibin Caleb Taylor ve Camiel Neghli'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığı mücadelede, West Ham ikinci yarıda 6 dakika içinde Mohamadou Kante ve Konstantinos Mavropanos ile skora dengeyi getirdi.

Bu arada maçın 89. dakikasında Kante kırmızı kart gördü.

West Ham, bu beraberliğin ardından 15 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda otururken, Milwall puanını 11 yaptı.

Kaynak: AA
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