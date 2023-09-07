Milliyetçi Elazığsporlular Taraftar Grubu Takımı Ziyaret Etti

Milliyetçi Elazığsporlular Taraftar Grubu üyeleri, Elazığspor'un önceki akşam gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret etti.

TFF 3. Lig 2. Grubun ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Amasyaspor FK maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden 3Gen Holding Elazığspor'un önceki akşam ziyaretçileri vardı. Milliyetçi Elazığsporlular Taraftar Grubu, takımın önceki akşam gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret ederek takıma moral verdi. Teknik direktör Selahaddin Dinçel'e, dernek başkanı Muhammed Arslan tarafından çiçek takdim edilirken, futbolculara da tatlı ikram edildi. Başkan Arslan yaptığı açıklamada, "Futbolcularımıza teknik heyetimize güveniyoruz. Yolun sonu şampiyonluk olacak inşallah. Bizler de bugün takımımızın antrenmanını izleyip yanlarında olmak istedik. Kazasız belasız bir sezon diliyoruz" dedi. - ELAZIĞ