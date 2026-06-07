Haberler

Futbol: Hazırlık maçı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Miami'de oynadığı özel maçta Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Goller Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'den geldi.

Hakemler: Daniel Quintero, Jorge Sanchez, Jessica Morales (Meksika)

Venezuela : Contreras (Dk. 89 Graterol), Aramburu, Ferraresi (Dk. 89 Gonzalez), Makoun, Quintero (Dk. 62 Vieira), Herrera (Dk. 62 Pereira), Casseres, Martinez (Dk. 80 Alvarado), Segovia (Dk. 89 Echenique), Mendoza, Ramirez (Dk. 80 Genez)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 62 Mert Müldür), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Merih Demiral), Eren Elmalı (Dk. 80 Oğuz Aydın), İsmail Yüksek (Dk. 62 Salih Özcan), Orkun Kökçü (Dk. 71 Hakan Çalhanoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Yunus Akgün ), Arda Güler (Dk. 62 Can Uzun), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül (Dk. 62 Kerem Aktürkoğlu)

Goller: Dk. 13 Mendoza ( Venezuela ), Dk. 44 Barış Alper Yılmaz, Dk. 54 Yunus Akgün (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 52 Segovia ve Mejias ( Venezuela ), Dk. 52 Arda Güler (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Venezuela'yı 2-1 mağlup etti.

54. dakikada milli takım öne geçti. Arda Güler'in pasını kontrol eden Yunus, ceza sahası dışında önünde seken topu çok iyi bir şutla ağlara yolladı: 1-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve milli takım mücadeleyi 2-1 kazandı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçında da İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenmişti.

Bu karşılaşmayla Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, özel uçakla Dünya Kupası için ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına geçecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
A Milli Takımımız, Dünya Kupası öncesi 2'de 2 yaptı

Venezuela'yı geriden gelip devirdik! Dünya Kupası öncesi 2'de 2
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Almanya'ya galibiyeti Leroy Sane getirdi

Leroy Sane'yi kim durduracak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Gönül Dağı' sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı

Genç şarkıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket

G.Saray forması uzatıldı ama... Milli yıldızdan tepki çeken hareket
Ünlü şarkıcı düğünü için bir servet harcadı

Ünlü şarkıcının düğünü için harcadığı para öyle böyle değil