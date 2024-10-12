Milliler İzlanda Öncesi Liderliğini Sürdürdü

Milliler liderliğini sürdürdü; sıradaki hedef İzlanda

Oyuna sonradan girenler katkı verdi

3 maçtır kaybetmiyor

Montella ve öğrencileri İzlanda'da ilki başarmak istiyor

Olgucan KALKAN / REYKJAVİK - İZLANDA, - UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 3'üncü maçında Türkiye, Samsun'da oynanan karşılaşmada Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup ederek grupta liderliğini sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Samsun'da oynan karşılaşmada Karadağ'ı tek golle geçti. Maçın hemen hemen tamamında etkili bir oyun ortaya koyan milli takım, sahadan tek golle galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla 3'üncü maçlar sonunda puanını 7'ye yükselten Ay-yıldızlılar, Galler'in de İzlanda deplasmanında puan kaybetmesiyle liderlik koltuğuna korudu.

Karadağ karşısında oldukça etkili olan milliler, rakip kaleye 9'u isabetli 29 şut gönderdi. İrfan Can Kahveci'nin golünden sonra da farkı artırabilecek pozisyonları bulan Türkiye, kaleci Nikic'i geçemedi. Karadağlı kaleci 8 kurtarış yaparak farkın artmasını engelledi.

OYUNA SONRADAN GİRENLER KATKI VERDİ

A Milli Futbol Takımı'nda kilidi açan isim ise oyuna sonradan dahil olan İrfan Can Kahveci oldu. Yine ikinci yarıda görev alan Kenan Yıldız'ın direkten dönen şutunda topu iyi takip eden tecrübeli isim, millilere galibiyeti getiren isim oldu.

3 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi'nde oynadığı 3 maçta sahadan mağlup ayrılmadı. İzlanda ve Karadağ'ı mağlup eden Türkiye, gruptaki ilk maçında ise Galler ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. Milliler, son mağlubiyetini Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda karşısında yaşamıştı.

MONTELLA VE ÖĞRENCİLERİ İZLANDA'DA İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Grupta liderliğini sürdüren Vincenzo Montella ve öğrencileri 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda'nın konuğu olacak. Millilerde hedef hem gruptaki liderliği sürdürmek hem de rakibini deplasmanda ilk kez mağlup etmek.

Türkiye, İzlanda ile deplasmanda bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçların 6'sında sahadan mağlup ayrılırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Milliler, gruptaki ilk maçta İzmir'de konuk ettiği rakibini ise 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.