2026 FIFA Dünya Kupası: Türkiye: 3 ABD: 2 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Kaliforniya eyaletinin Inglewood şehrinde karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada McKenzie'nin sol taraftan kullandığı uzun taç atışında savunmada Abdülkerim'in kafayla dokunduğu topu Orkun uzaklaştırmak istedi. Orkun Kökçü'nün kısa kalan vuruşunda Berhalter, ceza sahası çizgisi üzeri sol çaprazından yerden çektiği sert şutla takımına beraberliği getirdi. 2-2

62. dakikada sol kanattan gelişen ABD atağında çapraz pozisyondan ceza sahasına sokulan Pulusic'in vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

63. dakikada Scally'nin sağ kanattan penaltı noktasına yaptığı ortada Pepi'nin vole vurmak isterken ıskaladığı meşin yuvarlak arkasındaki Pulusic'ten sekip havalanarak kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

90+8. dakikada sağ kanattan rakiplerinden şık bir çalımla sıyrılan Arda'nın pasıyla topu alan Salih, ortasını arka direğe yaptı. Burada meşin yuvarlağın sahibi olan Can Uzun'un içeriye çevirdiği topa kale alanı içindeki Kaan Ayhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

Stat: Los Angeles

Hakemler: Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abbes Akram Zerhouni

Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Çağlar Söyüncü dk. 84), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü ( Kaan Ayhan dk. 88), Oğuz Aydın (Mert Müldür dk. 90+1), Arda Güler, Kenan Yıldız (Can Uzun dk. 84), Barış Alper Yılmaz (İrfan Can Kahveci dk. 90+2)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

ABD: Matt Turner, Joe Scally (Alex Freeman dk. 76), Mark McKenzie, Miles Robinson, Auston Trusty, Sebastian Berhalter, Weston McKennie (Malik Tillman dk. 86), Giovanni Reyna (Sergino Dest dk. 76), Timothy Weah (Christian Pulisic dk. 58), Ricardo Pepi, Brenden Aaronson (Alex Zendejas dk. 76)

Yedekler: Matt Freese, Chris Brady, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Max Arfsten, Tyler Adams, Haji Wright, Folarin Balogun

Teknik Direktör: Mauricio Pochettino

Goller: Trusty (dk. 3), Berhalter (dk. 49) (ABD), Arda Güler (dk. 10), Orkun Kökçü (dk. 31), Kaan Ayhan (dk. 90+8) (Türkiye)

Sarı kart: Sebastian Berhalter (ABD) - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı