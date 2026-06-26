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2026 FIFA Dünya Kupası: Türkiye: 2 ABD: 1 (İlk yarı)

2026 FIFA Dünya Kupası: Türkiye: 2 ABD: 1 (İlk yarı)
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşılaştı. İlk yarıda Trusty'nin golüne Arda Güler ve Orkun Kökçü yanıt verdi: 2-1.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Kaliforniya eyaletinin Inglewood şehrinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı kırmızı-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ taraftan Barhalter'in kullandığı köşe vuruşunda kale alanına gelen topu McKennie ıskaladı. Savunmanın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağa penaltı noktası yakınlarından Trusty'nin vuruşunu kaleci Uğurcan çeldi.

3. dakikada Berhalter'in sol taraftan kullandığı kornerde arka direğe gelen topa kale alanı çaprazından Trusty'nin sert vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada gelişen A Milli Futbol Takımı atağında sağ kanattan Oğuz Aydın'ın savunmanın arasına gönderdiği derin pasta topun sahibi olan Barış Alper ceza sahasına girer girmez pasını penaltı noktasının gerisindeki Arda Güler'e aktardı. Arda'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

31. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Kenan Yıldız pasını hemen yanındaki Arda'ya verdi. Arda da topu bekletmeden sol kanattan ceza sahasına çapraz koşu yapan Eren Elmalı'ya aktardı. Eren'in yerden içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Orkun, altıpas çizgisi üzerinden yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 2-1

Stat: Los Angeles

Hakemler: Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abbes Akram Zerhouni

Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Can Uzun

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

ABD: Matt Turner, Joe Scally, Mark McKenzie, Miles Robinson, Auston Trusty, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Giovanni Reyna, Timothy Weah, Ricardo Pepi, Brenden Aaronson

Yedekler: Matt Freese, Chris Brady, Sergino Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Tyler Adams, Malik Tillman, Christian Pulisic, Haji Wright, Folarin Balogun, Alex Zendejas

Teknik Direktör: Mauricio Pochettino

Goller: Trusty (dk. 3) (ABD), Arda Güler (dk. 10), Orkun Kökçü (dk. 31) (Türkiye)

Sarı kart: Sebastian Berhalter (ABD) - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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