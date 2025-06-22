Milli Yüzücüler Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Altın ve Gümüş Madalya Kazandı
Portekiz'in Setubal kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Su İnal, kadınlar 5 kilometre yarışında altın madalya elde ederken, Kaan Karadayı erkekler 5 kilometrede gümüş madalya kazandı.
Milli yüzücüler, Portekiz'in Setubal kentinde gerçekleştirilen Gençler Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş madalya elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya toplam 23 ülkeden sporcular katıldı.
Kadınlar 5 kilometre yarışında mücadele eden Su İnal, 56.55.23'lük derecesiyle rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Milli yüzücülerden Kaan Karadayı ise erkekler 5 kilometre kategorisinde 54.14.33'lük derecesiyle Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
Bu sonuçlarla ay-yıldızlı takım, organizasyonu toplamda bir altın ve bir gümüş madalyayla tamamlayarak genel sıralamada Avrupa 5'incisi oldu.