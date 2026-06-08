Milli yüzücü Toprak Topatan, Avrupa Gençler Milli Takım kotası almaya hak kazandı
Edirne'den milli yüzücü Toprak Topatan, Marmaris'teki Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 5 bin metrede gösterdiği performansla Avrupa Gençler Milli Takım kotası kazandı. Ayrıca 1500 metre serbestteki derecesiyle Central European Yıldızlar Milli Takımı'na seçildi.
Milli yüzücü Toprak Topatan, Avrupa Gençler Milli Takım kotası almaya hak kazandı.
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Spor Eğitim Merkezi sporcusu Toprak, 2-5 Haziran'da Marmaris'te düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katıldığı belirtildi.
Sporcunun 5 bin metre yarışlarında gösterdiği üstün performans ile Avrupa Gençler Milli Takım kotasını almaya hak kazandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayrıca sporcumuz 1500 metre serbest branşında elde ettiği 15: 52.75'lik derecesi ile Central European Yıldızlar Milli Takımı kadrosuna seçilmeye hak kazanmıştır. Toprak Topatan, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Ljubljana kentinde düzenlenecek organizasyonda ülkemizi ve ay yıldızlı bayrağımızı temsil edecek. Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz."