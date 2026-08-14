Nusrat Allahverdi Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 11. oldu
Milli sporcu Nusrat Allahverdi, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 11. sırada tamamladı.
Milli sporcu Nusrat Allahverdi, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 11. sırada tamamladı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalama yarı finalinde 27.09'luk derece elde etti.
Nusrat, bu sonuçla şampiyonayı 11. sırada bitirdi.
Kaynak: AA