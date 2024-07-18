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Milli Yüzücü Damla Uğur, Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması'nda Altın Madalya İle Dönmek İstiyor

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Tekirdağ'da yaşayan milli yüzücü Damla Uğur, Kuzey Makedonya'da düzenlenecek olan Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Uğur, antrenörü Emrah Şahin ile birlikte yoğun bir antrenman programı uyguluyor ve hırslı bir şekilde hedefine ilerliyor.

Tekirdağ'da yaşayan milli yüzücü Damla Uğur, 23-25 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde düzenlenecek Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında Çorlu ilçesinde yüzme kursuna başlayan Uğur, yetenek taramasında antrenörlerin dikkatini çekti ve katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti. Son olarak Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası'na katılan Uğur, ikinci olarak milli takıma seçildi. Uğur, milli takım formasıyla katılacağı yarışmada altın madalya kazanabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antrenör Emrah Şahin, AA muhabirine, öğrencisinin elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu söyledi.

Son yarışmasında öğrencisinin, 398 sporcu içerisinde güzel bir derece elde ederek milli takım sporcusu olmaya hak kazandığını belirten Şahin, birlikte daha iyi sonuçlar için çalıştıklarını ifade etti.

Damla'yı suda ilk gördüğünde birçok başarıya imza atabileceğine inandığını dile getiren Şahin, "Damla, 6 yaşında kurs gruplarımızda yüzmeye başladı. Kurs gruplarımızda yetenek taramasıyla kendisini seçtik. 7 yaşından itibaren aralıklarla birlikte çalıştık." dedi.

Şahin, yoğun bir antrenman programı içerisinde çalıştıklarını ve başarının sırrının çok çalışmak olduğunu belirtti.

Amacının sporcusunu altın madalya ile tanıştırmak olduğunu ifade eden Şahin, "Marmaris'teki Açık Su Şampiyonası ve milli takım belirleme yarışmalarında Türkiye 2'ncisi oldu. Bu derecesiyle ülkemizi Kuzey Makedonya Ohri'de düzenlenecek olan Açık Su Şampiyonası'nda temsil hakkı kazandı. Bizleri çok gururlandırdı. Oraya sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Ona güveniyorum. Damla çok hırslı ve istediğini koparabilen bir kız. O yüzden altın madalya bekliyorum."diye konuştu.

Uğur ise yüzmeyi çok sevdiğini belirtti. Amacının milli forma altında altın madalya kazanmak olduğunu aktaran Uğur, şunları kaydetti:

"Antrenörümle güzel bir antrenman programımız var. Ne kadar yoğun olursa olsun asla yorulmuyorum. İlk başta sudan korkmuştum ama zamanla korkumu yendim ve zor olmadığını anladım. Çeşitli yarışmalara katıldım ve derecelerim oldu. Marmaris'te 2'nci olmak benim için çok büyük heyecandı. Kuzey Makedonya'da düzenlenecek olan yarışmada ülkeme altın madalya getirmek için çalışacağım."

Kaynak: AA / Spor

Emrah Şahin Makedonya Tekirdağ Spor Güncel Haberler

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