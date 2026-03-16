Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin, katıldığı programda Cedi Osman hakkında, "Biraz fazla ürkek. Her akşam yatarken bütün kapı ve pencereleri tek tek kilitliyor. Bazen kendinden bile ürküyor. Neredeyse çekmeceleri bile kilitleyecek" dedi.
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, katıldığı bir programda eşi milli basketbolcu Cedi Osman hakkında yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Şahin'in anlattıkları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
"BİRAZ FAZLA ÜRKEK"
İbrahim Selim'in programına konuk olan Ebru Şahin, eşi Cedi Osman'ın bazı konularda oldukça hassas olduğunu söyledi. Şahin, Osman'ın özellikle gece saatlerinde evdeki güvenliği sık sık kontrol ettiğini belirtti.
Şahin, "Biraz fazla ürkek. Her akşam yatarken bütün kapı ve pencereleri tek tek kilitliyor. Bazen kendinden bile ürküyor. Neredeyse çekmeceleri bile kilitleyecek" ifadelerini kullandı.
"AŞKIM BEN BURADAYIM"
Ebru Şahin, eşinin bu durumlarında onu sakinleştirmeye çalıştığını da dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Ben de ona 'Aşkım ben buradayım, korkma' diyerek teselli ediyorum" dedi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Şahin'in eşi hakkında yaptığı bu samimi açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Programdaki sözler, kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.