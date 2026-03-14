Haberler

Milli yıldızımız 3 bin 600 kilometre uzaklıktan bile ilkokul öğretmenini unutmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Ahli'de forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral ilkokul öğretmenini unutmadı. Ünlü sporcu, öğretmenine sınıfındaki öğrenciler ve velileriyle birlikte iftar verdi. Öğretmeni Ebru Bölgen, "Merih ile her zaman gurur duyuyoruz. Bizi yine unutmadı" dedi.

  • Merih Demiral, ilkokul öğretmeni Ebru Bölgen'in görev yaptığı Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu'ndaki 1-D ve 1-F sınıfı öğrencileri ve velileri için iftar sofrası kurdu.
  • Merih Demiral, Ramazan ayı boyunca memleketi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde her akşam 800 kişilik iftar yemeği veriyor.
  • Merih Demiral'ın kız kardeşi Duygu Demiral ve ağabeyi Fatih Demiral da eşi ve kızıyla birlikte iftar yemeğine katıldı.

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Ahli'de forma giyen Türk Milli Takımı'nın defans oyuncusu Merih Demiral, ilkokul öğretmenini unutmadı.

MERİH DEMİRAL'DEN İLKOKUL ÖĞRETMENİNE İFTAR JESTİ

Ramazan ayı boyunca memleketi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde her akşam 800 kişilik iftar yemeği veren ünlü futbolcu bu kez ilkokul öğretmenini, öğrencileri ve velileriyle birlikte iftarda ağırladı. Futbola Karamürsel İdman Yurdu'nun alt yapısında başlayan milli sporcu, ilkokul öğretmeni Ebru Bölgen'in görev yaptığı Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu'nda okuyan 1-D öğrencilerine ve sınıf öğretmeni meslektaşı Ayşe Yamak'ın okuttuğu 1-F sınıfı öğrencilerine ve velilerine iftar sofrası kurdu.

'ONUNLA HER ZAMAN GURUR DUYUYORUZ'

Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine; Merih Demiral'ın kız kardeşi Duygu Demiral ve ağabeyi Fatih Demiral da eşi ve kızıyla birlikte katıldı. Kendisini unutmadığı için eski öğrencisi Merih Demiral'a teşekkür eden öğretmen Ebru Bölgen, "Merih ile her zaman gurur duyuyoruz. Hem büyüdüğüne hem sporculuk kariyerine adım adım şahitlik ettik. Her zaman olduğu gibi bizleri yine unutmadı" dedi. Çocuk iftarına özel süslemelerin, ramazana özgü giysilerin de düşünüldüğü iftarın ardından öğrenci velileri de ünlü sporcuya teşekkürlerini iletti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

