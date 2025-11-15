Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU''

Kurtlar Vadisi müziğinden çok etkilendiğini açıklayan Hakan, "Bursa'ya teşekkür etmek istiyorum. Isınmadayken Kenan ve Merih ile görüştüm. Çok güzeldi. Kurtlar Vadisi müziğinde tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir görüntüydü. Muhteşemdi." ifadelerini kullandı.

''HOCAYLA KONUŞURUZ''

Sözlerine devam eden kaptan, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Herkes 4-0, 5-0 bekliyordu ama biz zor maç olacağını biliyorduk. Sarı kart mevzusu var, hocamızla değerlendireceğiz. Hocayla konuşuruz. Playoff maçlarında yer almak istiyoruz. Risk almamak lazım. 1. torbaya girdik. Değerlendireceğiz ve sonrasına bakacağız." dedi.

"HER MAĞLUBİYET İNSANI DAHA HIRSLI YAPAR"

Sıradaki rakip İspanya hakkında da konuşan Hakan, "Her ağır mağlubiyet insanı daha da hırslı yapar. Gürcistan maçında bunu gösterdik. İspanya'nın favori olduğunu biliyorduk, belki de maçı çok fazlasıyla yaşadık. Olmadı, kabul etmek gerekiyor. Önemli olan 1. torbaya girmekti, bunu başardık." sözlerini sarf etti.