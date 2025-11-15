Haberler

Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı Haber Videosunu İzle
Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Kurtlar Vadisi müziğinin tüylerini diken diken yaptığını ifade eden Hakan, "Bursa'ya teşekkür etmek istiyorum. Isınmadayken Kenan ve Merih ile görüştüm. Çok güzeldi. Kurtlar Vadisi müziğinde tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir görüntüydü. Muhteşemdi." dedi.

  • A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ilk iki sırayı garantiledi.
  • Hakan Çalhanoğlu, Bursa'da oynanan maçta Kurtlar Vadisi müziğinden etkilendiğini belirtti.
  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 1. torbaya girdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU''

Kurtlar Vadisi müziğinden çok etkilendiğini açıklayan Hakan, "Bursa'ya teşekkür etmek istiyorum. Isınmadayken Kenan ve Merih ile görüştüm. Çok güzeldi. Kurtlar Vadisi müziğinde tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir görüntüydü. Muhteşemdi." ifadelerini kullandı.

''HOCAYLA KONUŞURUZ''

Sözlerine devam eden kaptan, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Herkes 4-0, 5-0 bekliyordu ama biz zor maç olacağını biliyorduk. Sarı kart mevzusu var, hocamızla değerlendireceğiz. Hocayla konuşuruz. Playoff maçlarında yer almak istiyoruz. Risk almamak lazım. 1. torbaya girdik. Değerlendireceğiz ve sonrasına bakacağız." dedi.

"HER MAĞLUBİYET İNSANI DAHA HIRSLI YAPAR"

Sıradaki rakip İspanya hakkında da konuşan Hakan, "Her ağır mağlubiyet insanı daha da hırslı yapar. Gürcistan maçında bunu gösterdik. İspanya'nın favori olduğunu biliyorduk, belki de maçı çok fazlasıyla yaşadık. Olmadı, kabul etmek gerekiyor. Önemli olan 1. torbaya girmekti, bunu başardık." sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Çok sayıda ilde hissedildi! Ege Denizi'nde korkutan deprem
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Kurtlar vadisi ülkenin gelmiş geçmiş en iyi dizisiydi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika Kazakistan'a takıldı, Dünya Kupası bileti son maça kaldı

Kazakistan'a takıldılar! Dünya Kupası biletleri son maça kaldı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
Belçika Kazakistan'a takıldı, Dünya Kupası bileti son maça kaldı

Kazakistan'a takıldılar! Dünya Kupası biletleri son maça kaldı
A Milli Takım'da korkutan sakatlık

Galatasaraylıları korkutan sakatlık
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Shane Larkin'in sakatlık durumu belli oldu! Aylarca forma giyemeyecek

Larkin'in durumu belli oldu: Aylarca forma giyemeyecek
Takımdan ayrılıyor mu? Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden 21 maddelik açıklama

Takımdan ayrılıyor mu? 21 maddelik açıklamayla cevap
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılabilmesi için tek bir şansı var

2026 Dünya Kupası'na direkt katılabilmemiz için tek bir şansımız var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.