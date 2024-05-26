Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan, THY'ye sert tepki
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, Amerika yolculuğu için ekonomi sınıfında uçmaları sebebiyle Türk Hava Yolları'na tepki gösterdi. Karakurt, sosyal medya hesabından "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi" şeklinde bir paylaşım yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, uzun saatler sürecek Amerika yolculuğu için 'özel uçak' tahsis etmek yerine ekonomi uçmaları yüzünden Türk Hava Yolları'na tepki gösterdi.
Geçtiğimiz aylarda Avrupa Şampiyonu olan milli takım oyuncuları tarifeli uçakla yurda dönerken milli futbol takımının Ermenistan maçına özel uçakla gitmesi de tartışma yaratmıştı.
ABD uçuşuna tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçan oyunculardan Ebrar Karakurt yaşananlara sosyal medya hesabından tepki verdi.
Karakurt, "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi" ifadelerini kullandı.
THY, geçtiğimiz günlerde büyük bir lansmanla Türkiye Voleybol Federasyonu ile ulaşım sponsporluğu sözleşmesi imzalamıştı.