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Milli tenisçi Ayla Aksu, Samsun Açık WTA 125 finalinde rakibini 2-1 yendi

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Milli tenisçi Ayla Aksu, Samsun Açık WTA 125 finalinde rakibini 2-1 yendi
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Milli tenisçi Ayla Aksu, Samsun Açık WTA 125'te tek kadınlarda İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuva, 25 ülkeden tenisçiyi bir araya getirdi ve madalya töreniyle sona erdi.

Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonunun koordinasyonunda, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Green Golf ve Tenis Kulübü'nde gerçekleştirilen Samsun Açık WTA 125, 25 ülkeden tenisçiyi bir araya getirdi.

Şampiyonanın son gününde tek kadınlarda milli tenisçi Ayla Aksu, İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası şampiyonu oldu.

Şampiyona madalya töreni ile sona erdi.

Kaynak: AA
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