Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı
Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 67 kiloda ülkemizi temsil eden milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Büyük Britanyalı rakibi Rebecca' McGowen'ı 2-1 yenerek ülkemize bir bronz madalya daha kazandırdı. Böylelikle Paris'teki madalya sayımız 8'e yükseldi.
Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 67 kiloda ülkemizi temsil eden milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Büyük Britanyalı rakibi Rebecca' McGowen'ı 2-1 yenerek ülkemize bir bronz madalya daha kazandırdı. Böylelikle Paris'teki madalya sayımız 8'e yükseldi.
BRONZ MADALYA YOLU
Ülkemizi 67 kiloda temsil eden milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, son 16 turunda Şili'den Fernanda Aguirre'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda da Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u aynı skorla mağlup eden Nafia, yarı finalde ise ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin'e ise 2-0 mağlup oldu ve bronz madalya maçına çıktı.
PARİS OLİMPİYATLARI'NDAKİ 8. MADALYAMIZ
Ay-yıldızlı sporcularımız şu ana kadar 8 kez podyumda boy gösterdi ve ülkemize 3 gümüş, 5 bronz madalya kazandırmayı başardı.
- Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca
- Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg
- Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg
- Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım
- Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg
- Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57 kg
- Taha Akgül- Bronz - Güreş - Erkekler 125 kg
- Nafia Kuş Aydın- Bronz - Tekvando - Kadınlar 67 kg