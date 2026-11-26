Milli tekvandocular Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda ilk gün 3 bronz madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli tekvandocular, Bükreş'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde 3 bronz madalya kazandı. Erkeklerde 6 sıklette 12 sporcudan Yusuf Eren Gültekin, Ömer Çiltaş ve Ege Kovanlık bronz aldı; ikinci gün kızlarda 7 sıklette madalya mücadelesi yapılacak.
Milli tekvandocular, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde 3 bronz madalya kazandı.
Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 6 sıklette müsabakalar yapılırken Türkiye adına 12 sporcu mücadele etti.
Karşılaşmaların ardından 33 kiloda Yusuf Eren Gültekin, 41 kiloda Ömer Çiltaş ve 45 kiloda Ege Kovanlık, bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın ikinci gününde ise kızlarda 7 sıklette madalya mücadelesi yapılacak.
Kaynak: AA