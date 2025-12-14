Milli tekvandocular, Avrupa Ümitler Şampiyonası'nı zirvede tamamladı

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular, 3'ü altın 4 madalya kazandı. Türkiye, tüm kategorilerde takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın dördüncü ve son gününde erkeklerde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.

58 kiloda Yusuf Badem, 68 kiloda Buğra Coşgungönül ve 74 kiloda Berkay Erer, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Emir Perçin ise 68 kiloda bronz madalya elde etti.

Türkiye, şampiyonayı 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayla zirvede tamamladı. En fazla madalya kazanan ülke olan Türkiye, kadın ve erkek takımlar sıralamasında da ayrı ayrı kürsünün en üst basamağına çıktı.

Milli tekvandocu Yusuf Badem de şampiyonanın en iyi erkek sporcusu seçildi.

Başkan Tanrıkulu: "Ülkemizi şampiyonluklara alıştırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, madalya kazanan sporcuları kutlarken emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Tanrıkulu, sezonu "harika" tamamladıklarını belirterek, "2025'i yine büyük bir başarıyla noktalıyoruz. Yine büyük bir şampiyonada yine kürsünün en üst basamağındayız. Zirveden inmiyoruz. Ülkemizi hem bireysel hem de takım halinde şampiyonluklara alıştırdık. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nı 5'i altın, toplam 15 madalya ile tüm kategorilerde takım halinde şampiyon olarak tamamladık. Bu önemli başarı yolunda bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır başta olmak üzere tüm yetkililerimize camiamız adına teşekkür ediyorum. Sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızın kulüplerini, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.