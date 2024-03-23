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Milli takımın genç yıldızı Can Uzun Bundesliga 2'nin en değerli oyuncusu oldu

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Transfermarkt, Bundesliga 2'de futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Nürnberg forması giyen Can Uzun, piyasa değerinde 4 milyon euroluk sıçrama yaparken Bundeliga 2'nin en değerli futbolcuları listesine zirveye oturdu.

Liste şu şekilde:

1-Can Uzun (Nürnberg): 12 milyon euro

  • 2-Assan Ouedraogo (Schalke) : 8 milyon euro
  • 3-Christos Tzolis (Düsseldorf): 7 milyon euro
  • 4-Tom Rothe (Kiel): 6 milyon euro
  • 5-Pascal Klemens (H. Berlin) : 5 milyon euro
  • 6-Nicolo Tresoldi (Hannover): 5 milyon euro
  • 7-Paul Wanner (Elversberg): 5 milyon euro
  • 8-Fabian Reese (H. Berlin) : 5 milyon euro
  • 9-Laszlo Benes (Hamburg) : 5 milyon euro
  • 10- Ludovit Reis (Hamburg) : 5 milyon euro
  • 11- Igor Matanovic (Karlsruhe) : 4 milyon euro
  • 12- Jonas Urbig (Greuther Fürth): 4 milyon euro
  • 13- Marcel Hartel (ST. Pauli) : 4 milyon euro

İLK KEZ A MİLLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlık maçında karşılaştığı Macaristan'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılarda milli takım tercihi Türkiye'den yana kullanan genç yıldız Can uzun, karşılaşmanın 77. dakikasında Kenan Yıldız'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez A milli formayı sırtına geçirme sevinci yaşadı.

Milli takımın genç yıldızı Can Uzun Bundesliga 2'nin en değerli oyuncusu oldu

25 MAÇTA 19 GOLE KATKI YAPTI

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen Can Uzun, bu sezon takımıyla 25 maça çıktı. 18 yaşındaki yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 16 kez fileleri sarsarken, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin radarına giren Can'ın Almanya Bundesliga başta olmak üzere İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'dan talipleri olduğu iddia ediliyor. Milli yıldızın ismiEintracht Frankfurt, Inter ve Newcastle United gibi takımlarla anılıyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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