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Milli Takım U20 Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na Hazır

Milli Takım U20 Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na Hazır
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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 8 Şubat'ta düzenlenecek U20 Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak Türkiye U20 Milli Takım kadrosu açıklandı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, genç atletlerin başarıları için hedeflerini belirtti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 8 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek U20 Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın kadrosu açıklandı.

U20 Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 8 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Organizasyonda mücadele edecek U20 Milli Takım'ın kadrosu da belli oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı (TAF) Dr. Ahmet Karadağ, "U20 Milli Takımımız'da ilk defa bu yaş gurubunda piste çıkacak olan sporcularımız var. Türkiye Atletizm Milli Takımı olarak 2024 yılında 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştık. Yeni seçilen bir yönetim olarak hedefimiz alt yapılarımızdan Türk atletizmine yeni gençler kazandırmak. U20 Milli Takımımız'da çok yetenekli sporcularımız var. İnşallah piste çıkan tüm sporcu kardeşlerimiz kürsüde yerlerini alacaklardır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile koyduğumuz hedeflere emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

U20 Milli Takım kadrosunda yer alan sporcular şöyle:

60m: Zeynep Kaya, Arda Şahin

60m Engel: Öykü Ceylin Tekdal, Koray Uygun, Talha Gülnihal

400m: Eda Nur Tulum, Duru İklim Kadanalı, Yusuf Özeken, Adar Anar

800m: Zeynep Özkara, Muhammed Ağgün, İbrahim Gökgöz

1500m: Ayça Fidanoğlu, Edibe Yağız, Kıyasettin Kara

3000m: Elif Naz Köseoğlu, Ali Tunç, Furkan Kanlı

Yüksek Atlama: Gamze Nur Birimşeli, Yasir Kuduban

Sırıkla Atlama: Kuzey Kaplan

Uzun Atlama: Aleyna Karabulut, Eylül Dönmez, Yusuf Şenödeyici

Üç Adım Atlama: Aleyna Karabulut, Deniz Kandöker

Gülle Atma: Özlem Özcan, Erdem Gündemir

4x400m: İlkim Altunbudak, Duru İklim Kadanalı, Zeynep Kaya, Edanur Tulum, Zeynep Özkara, Adar Anar, Arda Akel, Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil, Yusuf Özeken, Muhammed Ağgün - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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