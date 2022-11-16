A Milli Takım'da bir Messi var! Cengiz Ünder'in akılalmaz golü herkese parmak ısırttı
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A Milli Takım'ın İskoçya'ya ile oynadığı maça Cengiz Ünder damga vurdu. İskoçya ağlarına Lionel Messi'yi anımsatan bir gol atan Cengiz Ünder, futbolseverleri mest etti.
Cengiz Ünder'in İskoçya maçındaki akılalmaz golü futbolseverleri mest etti. 48. dakikada santra noktasının ilerisinde topla buluşan yıldız futbolcu, topu sürerek ceza sahası içine girdi. Rakibini karşısına alan Cengiz, bacak arasından geçirdiği plase vuruşla topu filelerle buluşturdu. Kaleci Gordon ise yerinden kıpırdayamadı.
KUNTZ HAVALARA UÇTU
Cengiz'in 49. dakikadaki şık golünde ekrana gelen Kuntz'un tepkileri de dikkat çekti. Yıldız futbolcunun golüyle mest olan Kuntz, yaşadığı şaşkınlıkla havalara sıçradı.