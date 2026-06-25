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A Milli Futbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, son antrenmanını yaptı. Teknik direktör Montella yönetimindeki idmanı Bakan Bak ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da izledi.

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında ABD'yle karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Carson Sports Park'taki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Sahada yapılan kısa toplantının ardından idman ısınma koşularıyla başladı.

Futbolcular istasyon çalışması ve top kapma idmanın ardından antrenmanın basına kapalı bölümünde ABD maçının taktiği üzerinde çalıştı.

İdmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takip etti. Teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman öncesinde Bakan Bak'la kısa bir görüşme yaptı.

Türkiye-ABD karşılaşması yarın TSİ 05.00'te Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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