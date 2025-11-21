Haberler

Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda yetenek havuzunu genişletme amacında. Bu kapsamda, Arjantin alt yaş kategorilerinde forma giyen 17 yaşındaki Can Armando Güner için yetkililer harekete geçti. Güner, Türk, Alman ve Arjantinli kökenleri nedeniyle üç farklı milli takımın radarında bulunuyor. A Milli Takım yetkilileri, genç yıldızı Türk Milli Takımı'na kazandırmak için resmi temaslara başladı.

  • 17 yaşındaki Can Armando Güner, Almanya, Türkiye ve Arjantin milli takımları arasında tercih yapmamış durumda.
  • Can Armando Güner, Arjantin U17 Milli Takımı ile Katar'daki U17 Dünya Kupası'nda forma giydi.
  • A Milli Futbol Takımı yetkilileri, Can Armando Güner'i Türk Milli Takımı'na kazandırmak için resmî temaslara başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda yetenek havuzunu genişletiyor. Arjantin alt yaş kategorilerinde forma giyen 17 yaşındaki Can Armando Güner için Milli Takım yetkilileri harekete geçti.

ÜÇ ÜLKE ARASINDAKİ YILDIZ ADAYI

Borussia Mönchengladbach altyapısında forma giyen Can Armando Güner, üç farklı ülkenin milli takım radarında bulunuyor. Annesi Alman, babası Türk, büyükannesi ise Arjantinli olan genç oyuncu; Almanya, Türkiye ve Arjantin arasında milli takım tercihini yapmamış durumda.

ALMANYA VE ARJANTİN'İ REDDETMEMİŞTİ

Genç futbolcu, ilk aşamada Almanya'nın davetini kabul etmiş, daha sonra ise tercihini değiştirerek Arjantin U17 Milli Takımı'na olumlu yanıt vermişti. Güner, Arjantin ile Katar'daki U17 Dünya Kupası'nda da süre aldı.

Milli Takım'a Arjantin'den transfer

TÜRKİYE DEVREDE: MİLLİ HAVUZA KATMAK İSTİYORUZ

A Milli Takım yetkililerinin, hücum hattının sağında görev yapan genç yıldızı Türk Milli Takımı'na kazandırmak için resmî temaslara başladığı öğrenildi. ESPN'in geçtiğimiz yaz aktardığı haberde de Güner'in hem Türkiye'nin hem Arjantin'in teklif aldığı, ancak henüz nihai kararını vermediği belirtilmişti. Genç oyuncunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda milli kariyerini şekillendirmek istediği ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.