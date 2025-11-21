Milli Takım'a Arjantin'den transfer

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda yetenek havuzunu genişletiyor. Arjantin alt yaş kategorilerinde forma giyen 17 yaşındaki Can Armando Güner için Milli Takım yetkilileri harekete geçti.

ÜÇ ÜLKE ARASINDAKİ YILDIZ ADAYI

Borussia Mönchengladbach altyapısında forma giyen Can Armando Güner, üç farklı ülkenin milli takım radarında bulunuyor. Annesi Alman, babası Türk, büyükannesi ise Arjantinli olan genç oyuncu; Almanya, Türkiye ve Arjantin arasında milli takım tercihini yapmamış durumda.

ALMANYA VE ARJANTİN'İ REDDETMEMİŞTİ

Genç futbolcu, ilk aşamada Almanya'nın davetini kabul etmiş, daha sonra ise tercihini değiştirerek Arjantin U17 Milli Takımı'na olumlu yanıt vermişti. Güner, Arjantin ile Katar'daki U17 Dünya Kupası'nda da süre aldı.

TÜRKİYE DEVREDE: MİLLİ HAVUZA KATMAK İSTİYORUZ

A Milli Takım yetkililerinin, hücum hattının sağında görev yapan genç yıldızı Türk Milli Takımı'na kazandırmak için resmî temaslara başladığı öğrenildi. ESPN'in geçtiğimiz yaz aktardığı haberde de Güner'in hem Türkiye'nin hem Arjantin'in teklif aldığı, ancak henüz nihai kararını vermediği belirtilmişti. Genç oyuncunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda milli kariyerini şekillendirmek istediği ifade ediliyor.