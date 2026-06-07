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Milli taekwondocu Berkay Erer, Roma'da altın madalya kazandı

Milli taekwondocu Berkay Erer, Roma'da altın madalya kazandı
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20 yaşındaki milli taekwondocu Berkay Erer, WT Roma Grand Prix'te altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Grand Prix tarihinde Türkiye'den altın madalya kazanan 3. erkek sporcu oldu.

Milli taekwondocu Berkay Erer, WT Roma Grand Prix'te altın madalya kazanarak son dönemdeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

20 yaşındaki taekwondocu, sıkletlerinde dünyanın en iyi 32 sporcunun davet edildiği grand prixte aralarında olimpiyat oyunları ve dünya şampiyonası madalyası bulunan sporcuları mağlup ederek kürsünün en üst basamağına çıktı.

Berkay Erer, WT Grand Prix tarihinde Türkiye'den Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli'den sonra altın madalya kazanan 3. erkek sporcu olmayı başardı.

Ümitlerde son 3 yılın Avrupa şampiyonu olan Berkay Erer, 2025'in sonunda bu yaş kategorisinde dünya şampiyonu da olmuştu.

Berkay Erer, geçtiğimiz ay Almanya'da yapılan Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda da altın madalya kazanarak kariyerinin en büyük başarısını elde etmişti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, genç sporcuyla ilgili olarak, "Berkay, uzun zamandır takibimizde olan bir sporcumuz. Bugünlere ulaşacağının sinyalini uzun zamandır veriyordu. Mücadele ettiği 68 kilo taekwondoda rekabetin en yüksek olduğu sıklet. Bu sıklette daha önce Servet Tazegül ve Hakan Reçber ile çok önemli dereceler elde etmiştik. Şu anda çok güzel bir grafiğimiz var ama yolun henüz başındayız. Bu başarıları kalıcı hale getirip olimpiyat madalyası ile taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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