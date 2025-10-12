Haberler

Milli Sporculardan Plovdiv Cup'ta Gümüş Madalya

Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Derviş, Bulgaristan'da düzenlenen Plovdiv Cup Aerobics Open'da 18+ yaş çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı. 15-17 yaş çiftler kategorisinde ise Arın Pekönür ve Eylül Naz Aygör altın madalya elde etti.

Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Derviş, Bulgaristan'da düzenlenen Plovdiv Cup Aerobics Open'ın 18+ yaş çiftler kategorisinde elde ettikleri 18.900 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

15-17 yaş çiftler kategorisinde ise Arın Pekönür ve Eylül Naz Aygör, elde ettikleri 18.250 puanla altın madalyayı boyunlarına taktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
