Milli Sporculardan Plovdiv Cup'ta Gümüş Madalya
Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Derviş, Bulgaristan'da düzenlenen Plovdiv Cup Aerobics Open'da 18+ yaş çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı. 15-17 yaş çiftler kategorisinde ise Arın Pekönür ve Eylül Naz Aygör altın madalya elde etti.
Plovdiv Cup Aerobics Open çiftler kategorisinde milli sporcular Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Derviş, gümüş madalya kazandı.
Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Derviş, Bulgaristan'da düzenlenen Plovdiv Cup Aerobics Open'ın 18+ yaş çiftler kategorisinde elde ettikleri 18.900 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.
15-17 yaş çiftler kategorisinde ise Arın Pekönür ve Eylül Naz Aygör, elde ettikleri 18.250 puanla altın madalyayı boyunlarına taktı. - İSTANBUL
