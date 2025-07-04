Milli Sporculardan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Başarı
Slovakya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türk sporcular Doruk Yoğurtçuoğlu gümüş, Onur Ege Öksüz bronz madalya kazanarak Türkiye'nin madalya sayısını 5'e çıkardı.
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Doruk Yoğurtçuoğlu gümüş, Onur Ege Öksüz ise bronz madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 4. günü tamamlandı.
Erkekler 200 metre kurbağalama finalinde yüzen Doruk, yarışı 2 dakika 9.92 saniyede bitirerek Avrupa gençler 2'ncisi oldu.
Onur Ege ise erkekler 400 metre ferdi karışık finalindeki 4 dakika 19.92 saniyelik derecesiyle bronz madalya aldı.
Bu sonuçla Türk sporcuların şampiyonadaki madalya sayısı 5'e (2 altın, 1 gümüş, 2 bronz) çıktı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor