Milli Sporculardan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Başarı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türk sporcular Doruk Yoğurtçuoğlu gümüş, Onur Ege Öksüz bronz madalya kazanarak Türkiye'nin madalya sayısını 5'e çıkardı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Doruk Yoğurtçuoğlu gümüş, Onur Ege Öksüz ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 4. günü tamamlandı.

Erkekler 200 metre kurbağalama finalinde yüzen Doruk, yarışı 2 dakika 9.92 saniyede bitirerek Avrupa gençler 2'ncisi oldu.

Onur Ege ise erkekler 400 metre ferdi karışık finalindeki 4 dakika 19.92 saniyelik derecesiyle bronz madalya aldı.

Bu sonuçla Türk sporcuların şampiyonadaki madalya sayısı 5'e (2 altın, 1 gümüş, 2 bronz) çıktı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı

Günlerdir yanan İzmir'den sevindiren haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma

26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.