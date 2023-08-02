Milli sporcular Romanya'da altın ve gümüş madalyalar kazandı

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nın son gününde üçer altın ve gümüş madalya elde etti. Türkiye Halter Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Tuana Süren genç bayanlar +87 kiloda üç Avrupa rekoru kırarak gençlerde şampiyon oldu. Aynı kiloda yarışan Fatma Gül Çevik ise üç gümüş madalya kazandı.

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nın son gününde üçer altın ve gümüş madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'teki organizasyonda genç bayanlar +87 kiloda Tuana Süren, yıldızlarda üç Avrupa rekoru kırarak gençlerde şampiyon oldu. Koparmada 106 ve silkmede 133 kilo kaldıran Tuana, toplamda 239 kiloluk derecesiyle bu başarıya ulaştı.

Aynı kiloda yarışan Fatma Gül Çevik ise koparmada 105, silkmede 129 ve toplamda elde ettiği 234 kiloyla üç gümüş madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THF Başkanı Talat Ünlü, madalya alan milli haltercileri, ailelerini, kulüp ve antrenörlerini tebrik etti.