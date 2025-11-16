Haberler

Milli Sporcular Bocce Volo Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Fransa'nın Macon kentinde düzenlenen Bocce Volo Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Buket Öztürk ve Emine Dursun, çift geleneksel kategorisinde dünya 2'ncisi oldu.

Kadınlar ve Karışık Dünya Bocce Volo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre Fransa'nın Macon kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Buket Öztürk ile Emine Dursun, çift geleneksel kategorisinde dünya 2'ncisi oldu.

İnci Ece Öztürk-Mehmetcan Yakın ikilisi, karışık röle, Mine Türker de basamak kategorisinde bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye şehirde sevgi izdihamı
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
İsrail ateşkese rağmen saldırdı

İsrail'i ateşkes de durduramıyor! Yine saldırdılar
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.