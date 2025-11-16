Milli Sporcular Bocce Volo Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Kadınlar ve Karışık Dünya Bocce Volo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre Fransa'nın Macon kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Buket Öztürk ile Emine Dursun, çift geleneksel kategorisinde dünya 2'ncisi oldu.

İnci Ece Öztürk-Mehmetcan Yakın ikilisi, karışık röle, Mine Türker de basamak kategorisinde bronz madalya aldı.