Milli Sporcular, Atatürk'ü Anmak İçin Türk Bayrağı Açtı

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele etmek üzere başkent Riyad'da bulunan milli sporcular, ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk anmak için Sporcular Köyü'nün bahçesinde Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.

Ay-yıldızlı sporcular, Atatürk'ü özlemle ve saygıyla andıklarını ifade ettiler.