Para Halter Şampiyonası'nda milli sporculardan madalyalar

2026 Para Powerlifting Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, önemli başarılar elde ederek madalyalar kazandılar. Özellikle Muhammet Kaan Aktürk ve Nazmiye Muslu, kendi kategorilerinde Avrupa şampiyonu oldular.

2026 Para Powerlifting Avrupa Şampiyonası, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam ederken, milli sporcular önemli performans sergileyerek madalyalar kazandı. Erkekler 54 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu Muhammet Kaan Aktürk, bench press kategorisinde 172 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu. Aktürk, toplam sıralamada da altın madalya kazanarak organizasyonda çifte şampiyonluk elde etti. Aynı kiloda yarışan bir diğer milli sporcu Serkan Çakmaz ise 165 kilo kaldırarak Avrupa dördüncüsü oldu.

Kadınlar 45 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu Nazmiye Muslu yarışmasında 99 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu. Muslu, toplam sıralamada da altın madalya kazanarak organizasyonu iki altın madalya ile tamamladı.

Kadınlar 41 kilo kategorisinde yarışan milli sporcu Reyhan Polat, 83 kilogram kaldırarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Polat, bench press ve toplamda iki bronz madalya kazanarak şampiyonayı başarıyla tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları, antrenörleri ve sporcuların kulüplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - İSTANBUL

