Milli Sporcular 15 Madalya ile Dönüyor

Milli sporcular, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 15 madalya elde etti.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre başkent Abu Dabi'deki Space 42 Arena'da düzenlenen organizasyonda milli sporcular, 5 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalyanın sahibi oldu.

Madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın: Ceren Bağcı (Kadınlar 42 kilo), Elif Keskin Tunus (Kadınlar 63,5 kilo), Mert Güney (Erkekler 51 kilo), Hamza Çağrı Öncel (Erkekler 60 kilo)

Gümüş : Ayşe İkra Erdoğan (Kadınlar 57 kilo), Azra Çelik (Kadınlar 48 kilo), Hatice Sizgen Gümüş (Kadınlar +75 kilo)

Bronz: Bengisu Karakoç (Kadınlar 51 kilo), Berra Bilgin (Kadınlar 45 kilo), Esma Yücel (Kadınlar 60 kilo), Yiğit Şişman (Erkekler 54 kilo), Tarık Ziya Kaynar (Erkekler 81 kilo), Muhammed Ensar Kasap (Erkekler 48 kilo)

"Wai Kru" kategorisinde Gülperi Sude Demir bronz madalya kazanırken Uluslararası Muaythai Dernekleri Federasyonunun gerçekleştirdiği özel müsabakalarda ise Kerem Bahri Demir, 64 kiloda altın madalya aldı.