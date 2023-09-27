Milli Sporcu Sena Kızılaslan Minik Karatecilerle Antrenman Yaparak Örnek Oluyor

Avrupa Karate Şampiyonası'nda 1 altın, 2 bronz madalya alan milli sporcu Sena Kızılaslan, minik karatecilerle antrenmanlar yaparak onlara örnek oluyor.

İsviçre'de yapılan 'Basel Open Karate Şampiyonası'nda 3 ayrı kategoride, 1 altın, 2 bronz madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandıran Diyarbakırlı Sena Kızılaslan, karate yapan çocuklarla beraber antrenmanlara katılarak, onlara örnek oluyor. Özel bir spor kulübünde yaklaşık 50 çocukla beraber antrenman yapan genç sporcu Kızılaslan, özellikle kız çocuklarına örnek olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, çalışmalarını bu yönde ilerleteceğinin altını çizdi.

Kazandığı başarıları anlatan Kızılaslan, Türkiye'yi böyle bir kulvarda temsil etmenin bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "U21, 61 kilogramda 3'üncülük 61 kilogram büyüklerde yine 3.'lük U21 açık sıklette de birincilik elde ettim. Gurur vericiydi, emeklerimin karşılığını almak güzeldi. Karateye 10 yaşında başladım. İlk başladığım zamanlarda hiperaktiflikten dolayı başlamıştım. Biraz da kilom vardı açıkçası. İlk başlarda hobi olarak başladm bu spora ama bir zaman sonra artık hobi değil de mesleğe döndü" diye konuştu.

"Daha ileriye gitmeye çalışacağım"

Sporculuk geçmişi hakkında konuşan Kızılaslan, "Benim karateye ilk başladığım sıralarda Cengiz hocam görev için Diyarbakır'daydı. Sonrasında Cengiz hocam Ankara'ya gelince bende üniversiteyi Ankara'da kazandım. Bir buçuk aydır Cengiz hocamın yanındayım. Babamın yönlendirmesi ile başladım. Babamın da spor geçmişi var zaten. İlk başta Mehmet hocam var onun yanına gittim, onunla başladım karateye. Onun da emekleri çok üzerimde. Sonrasında Avrupa'ya gitmeye başladım. Türkiye şampiyonlukları, Balkanlar derken iş buralara kadar geldi. Açıkçası buraya kadar gelmişken durmak aklımda yok. Daha ileriye gitmeye çalışacağım inşallah" açıklamasında bulundu.

"İdmanlarda çocuklarla beraberiz"

Kızılaslan, şu anda hocası Cengiz Çınar'la çocuklara örnek olmak için antrenmanlar yaptıklarını söyleyerek, "İdmanlarda çocuklarla beraberiz. Cengiz hocam onların gelişimi açısından bizlerle beraber çalışmasını uygun görüyor. Bizde ilk başladığımız zamanlarda abi ve ablalarımızla antrenman yapıyorduk ki bizim için bir rol model olsun. Karate savunma sanatı bilindiği üzere. Kızlar için çok güzel oluyor. Ekstradan bir özgüvenleri oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Ben Ankara'ya geldikten sonra irtibatı kesmedik"

Yaklaşık 10 yıl boyunca Milli Takımlar teknik direktörlüğü ve 8 yıl da A Milli Takım antrenörlüğü yaptığını ifade eden Cengiz Çınar ise, "Bu serüven 2012 yılında ben Diyarbakır da görev yaparken orada Mehmet Yazar kardeşim var onunla beraber başladı. Kendisi de Milli takım antrenörü. Sena karateye yeni başlamıştı. O sıralarda biraz kilolu bir kızdı ama antrenman içerisinde ne anlatırsam gözümün içine bakıyordu. Sena turuncu kemer seviyesine geldiği zaman kendisi ile beraber iki tanede arkadaşı vardı Amine ve Zeynep isminde. Mehmet hocaya 2016 yılında buradan ayrılacağımı söyledim. Ayrıldığım zaman da bu 3 kıza sahip çıkmasını ve bu kızların çok başarılı olacaklarını söyledim. Gerçekten de söylediğim gibi Allah da nasip etti onlara. 3'üde Türkiye şampiyonu oldu. 3'ü de milli takıma girme başarısı kazandı. Tabii bunların içerisinde Sena 2 kez Avrupa Şampiyonası'nda yarıştığı için bir tık daha öne geçti. Ben Ankara'ya geldikten sonra irtibatı kesmedik. Ara ara ben Diyarbakır'a gittim, onlar Ankara'ya geldi. Birlikte antrenmanlar yaptık" açıklamalarında bulundu.

"Takım arkadaşlarıyla birlikte uyum içerisinde çalışmalarına devam ediyor"

Sena ile beraber Ankara'da çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Çınar, şu şekilde devam etti:

"Sena tekrar yanımıza geldi. Bir buçuk aydır birlikte çalışıyoruz. Bu arada 4 tane turnuvaya gittik. Bunlardan 2 tanesinde 1'inci, 2 tanesinde 2'nci oldu. En son gittiği İsviçre'de de 1 tane birincilik, 2 tane 3.'lük aldı. Şu anda takım arkadaşlarıyla birlikte uyum içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Ben kendisine sadece şunu söyledim. Sena şu ana kadar yaptıklarımızın hepsini unut her şey yeni başlıyor. Bundan sonra önümüze bakacağız."

"Sena abla gibi olmayı çok istiyorum"

Spor salonunda Sena Kızılaslan'la beraber antrenman yapan minik sporcu Zehra Azime Ayhan ise "10 yaşındayım karateye yaklaşık 2 yıldır geliyorum. Sena abla gibi olmayı çok istiyorum. Sena ablayı çok tebrik ediyorum. Başarıların daim olsun diyorum" dedi. - ANKARA