Milli Sporcu Feyzanur Azizoğlu, Dünya İkincisi Olmanın Ardından Çalışmalara Devam Ediyor

??????? Fransa'da, 21-22 Kasım'da düzenlenen Savate Combat Dünya Şampiyonası Finalleri'nde 56 kilogramda dünya ikincisi olan milli sporcu Feyzanur Azizoğlu, memleketi Gümüşhane'ye dönmesinin ardından çalışmalarına yeniden başladı.

Azizoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıldır kick boks ve savate branşında çalıştığını belirterek, bu sürede Dünya ve Avrupa Kupası, İslam Oyunları Şampiyonluğu, 15 kez Türkiye şampiyonluğu ve birçok farklı derece elde ettiğini belirtti.

Savate Combat Dünya Şampiyonası Finalleri'nde talihsiz bir sakatlık yaşadığını dile getiren Azizoğlu, "İlk rauntta sakatlık yaşadım. Sakatlığıma rağmen beş raunt mücadele ettim ve kafa kafaya bir maç çıkardım. Gönlümden geçen İstiklal Marşı'nı okutmak ve zirveye çıkmaktı. İnşallah bir dahaki sefere daha iyi olacak." diye konuştu.

2026'da Avrupa Şampiyonası düzenleneceğini anımsatan Azizoğlu, "Bizde bir yıl Avrupa Şampiyonası, bir yıl da Dünya Şampiyonası düzenleniyor. Her zaman hedefim zirveye oynamak, şampiyon olmak." dedi.

Çalışmalarına ara vermeden başladığını aktaran Azizoğlu, hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu sözlerine ekledi.

Paris'te gerçekleştirilen şampiyonaya 56 kilogramda katılan 24 yaşındaki milli sporcu, finalde Fransız rakibine yenilerek dünya ikincisi olmuştu.