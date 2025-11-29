Haberler

Milli Sporcu Feyzanur Azizoğlu, Dünya İkincisi Olmanın Ardından Çalışmalara Devam Ediyor

Milli Sporcu Feyzanur Azizoğlu, Dünya İkincisi Olmanın Ardından Çalışmalara Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da düzenlenen Savate Combat Dünya Şampiyonası'nda 56 kilogramda dünya ikincisi olan Feyzanur Azizoğlu, Gümüşhane'ye döndükten sonra çalışmalarına hızla başladı. Sakatlık yaşamasına rağmen finalde mücadele eden Azizoğlu, gelecek hedeflerinin zirveye oynamak olduğunu belirtti.

??????? Fransa'da, 21-22 Kasım'da düzenlenen Savate Combat Dünya Şampiyonası Finalleri'nde 56 kilogramda dünya ikincisi olan milli sporcu Feyzanur Azizoğlu, memleketi Gümüşhane'ye dönmesinin ardından çalışmalarına yeniden başladı.

Azizoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıldır kick boks ve savate branşında çalıştığını belirterek, bu sürede Dünya ve Avrupa Kupası, İslam Oyunları Şampiyonluğu, 15 kez Türkiye şampiyonluğu ve birçok farklı derece elde ettiğini belirtti.

Savate Combat Dünya Şampiyonası Finalleri'nde talihsiz bir sakatlık yaşadığını dile getiren Azizoğlu, "İlk rauntta sakatlık yaşadım. Sakatlığıma rağmen beş raunt mücadele ettim ve kafa kafaya bir maç çıkardım. Gönlümden geçen İstiklal Marşı'nı okutmak ve zirveye çıkmaktı. İnşallah bir dahaki sefere daha iyi olacak." diye konuştu.

2026'da Avrupa Şampiyonası düzenleneceğini anımsatan Azizoğlu, "Bizde bir yıl Avrupa Şampiyonası, bir yıl da Dünya Şampiyonası düzenleniyor. Her zaman hedefim zirveye oynamak, şampiyon olmak." dedi.

Çalışmalarına ara vermeden başladığını aktaran Azizoğlu, hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu sözlerine ekledi.

Paris'te gerçekleştirilen şampiyonaya 56 kilogramda katılan 24 yaşındaki milli sporcu, finalde Fransız rakibine yenilerek dünya ikincisi olmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Spor
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Kaza yapan motosiklet sürücüsünün dişlerini telefon ışığıyla aradılar

Genç sürücü kaza yaptı, polisler dahil herkes telefon ışığıyla aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.